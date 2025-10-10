Compie oggi 80 anni Edy Reja. L’ex allenatore del Torino è nato infatti il 10 ottobre 1945 a Gorizia. Dopo un passato da calciatore con le maglie di Spal, Palermo, Alessandria e Benevento, inizia la sua carriera da tecnico nel 1979 al Molinella, per poi proseguire con Monselice, Pordenone, Pro Gorizia, Treviso, Mestre, Varese, Pescara, Cosenza, Verona, Bologna, Lecce e Brescia, fino al suo arrivo al Torino nell’ottobre del 1997.
Buon compleanno Edy Reja: 80 anni per l'ex allenatore del Torino
Buon compleanno Edy Reja: 80 anni per l’ex allenatore del Torino
Guidò il Toro nella stagione 1997/1998, sfiorando la promozione in Serie A nello spareggio di Reggio Emilia contro il Perugia
Il suo mandato sulla panchina granata dura 266 giorni, conditi da 15 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte. Dopo essere subentrato allo scozzese Graeme Souness, guida il Toro a un passo dalla promozione in Serie A. È la stagione del drammatico spareggio del 21 giugno 1998 a Reggio Emilia, deciso ai rigori dal palo colpito da Tony Dorigo, che consegnò la massima serie al Perugia. Il suo rapporto con i granata si interrompe in quell’occasione, mentre la sua carriera proseguirà con Vicenza, Genoa, Catania, Cagliari, Napoli, Hajduk Spalato, Lazio, Atalanta, la nazionale albanese e, infine, l’ultima panchina nel 2023 al Gorica. Tanti auguri da tutta la redazione di Toro News!
