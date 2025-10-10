Buon compleanno Edy Reja: 80 anni per l’ex allenatore del Torino

Compie oggi 80 anni Edy Reja. L’ex allenatore del Torino è nato infatti il 10 ottobre 1945 a Gorizia. Dopo un passato da calciatore con le maglie di Spal, Palermo, Alessandria e Benevento, inizia la sua carriera da tecnico nel 1979 al Molinella, per poi proseguire con Monselice, Pordenone, Pro Gorizia, Treviso, Mestre, Varese, Pescara, Cosenza, Verona, Bologna, Lecce e Brescia, fino al suo arrivo al Torino nell’ottobre del 1997.