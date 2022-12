Caccia al Tesoro granata con StarCasinò, 3 tifosi si accaparrano gadget ufficiali

Organizzata al Torino FC Store, tre fortunati supporter granata raccolgono e vincono oggetti marchiati per un totale di mille euro

Al Torino FC Store, StarCasinò Sport, sito di intrattenimento sportivo e partner del Torino FC, ha organizzato una Caccia al Tesoro dedicata a tre tifosi granata (Alberto, Jacopo e Chiara), selezionati tramite canali social. Sotto la direzione dell'influencer Lucrezia Maritano, l'obiettivo dei 3 era trovare, raccogliere e indossare il più alto numero di oggetti marchiati Torino FC nei pochi secondi a disposizione. Il tempo massimo per ogni partecipante veniva definito sulla base di un quiz. "Chi allenava il Toro nella stagione 1975/76, quella dell'ultimo scudetto?", è stata la domanda con la quale, Alberto, rispondendo correttamente "Radice", si è aggiudicato 90 secondi. "In quale stagione il Torino disputò la finale di Coppa Uefa?" è quella invece che ha permesso a Jacopo, che ha risposto in maniera esatta 1992, di ottenere un minuto, mentre a Chiara sono stati messi a disposizione 30 secondi. I 3 hanno raccolto diversi oggetti, dal valore di all'incirca mille euro, e gli sono stati regalati da StarCasinò Sport.