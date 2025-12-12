Circolo Soci Torino FC 1906, serata natalizia: gli ex giocatori granata presenti

Serata Natalizia del Circolo Soci Torino FC 1906 all'Unione Industriali: tanti gli invitati, tra personaggi di rilievo nel circolo, giornalisti ed ex calciatori granata. Nel corso della serata i presenti hanno potuto assistere allo spettacolo di ballo di Marcela Guevara e Stefano Giudice. Oltre ai numerosi Soci, all’evento hanno partecipato il Presidente del Consiglio Comunale M. Grazia Grippo, l’Assessora Chiara Foglietta, il Sindaco di Cantalice Avv. Leoni e Mariano Patacchiola, comandante della stazione Carabinieri di Cantalice. Presenti anche l'addetto stampa del Torino FC, Piero Venera, il fondatore della Saletta dei Ricordi di Cantalice A. Tavani e il vicepresidente della stessa, Alfredo Serva. Tra i giornalisti, presenti Ilenia Arnolfo, S. Gonzatto con il regista G. Graglia, il direttore di Toro News Gianluca Sartori, F. Riccio, Marco Morelli e F. De Leo, giornalista di politica internazionale, presentato come nuovo socio proprio nel corso della serata. Infine, alla serata erano presenti gli ex giocatori granata Zaccarelli, Sala, Cereser, Pallavicini e Gambino. Le delegazione di Cantalice nell'occasione ha anche reso omaggio al monumento di Meroni.