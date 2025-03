Circolo Soci Torinofc 1906, premiato il Torino Femminile per la vittoria della Coppa Italia Regionale

Il Circolo Soci Torinofc 1906 del Presidente Leonardo D’Alessandro ha organizzato una serata in onore delle Torelle Granata, che per la prima volta hanno vinto la Coppa Italia Regionale . L’intera squadra femminile del Torino ha...

Il Circolo Soci Torinofc 1906 del Presidente Leonardo D'Alessandro ha organizzato una serata in onore delle Torelle Granata, che per la prima volta hanno vinto la Coppa Italia Regionale . L'intera squadra femminile del Torino ha presenziato all'evento assieme allo staff. Il gruppo è stato omaggiato con una targa a ricordo ed una medaglia fatta coniare appositamente dal Circolo Soci. A seguire, in onore delle campionesse il Circolo ha fatto preparare una bellissima torta. Allegate le immagini dell'evento.