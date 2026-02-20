Ciro Immobile compie 36 anni: tanti auguri all’ex attaccante granata

Ciro Immobile compie 36 anni. Nato il 20 febbraio 1990 a Torre Annunziata, Immobile è cresciuto nei settori giovanili di Sorrento prima e Juventus poi, emerge tra le file di Pescara e Torino vincendo con queste ultime due titoli di capocannoniere, rispettivamente in Serie B e in Serie A. Dopo una serie di prestiti, esordisce in Serie A con Genoa ma dopo un anno lascia la squadra ligure e si accasa al Torino. Esordisce in granata nella sconfitta interna di Coppa Italia contro il Pescara (1-2), e in quella stessa occasione va a segno per la prima volta con la maglia del Toro. Il campionato 2013-2014 è particolarmente positivo per il centravanti campano, che con il partner d'attacco Cerci conduce la formazione allenata da Ventura alla qualificazione in UEFA Europa League dopo venti anni di assenza dalle manifestazioni europee. Con 22 reti in 33 presenze, Immobile si laurea capocannoniere della Serie A: è il primo calciatore del Torino a riuscirci dagli anni 70, nonché il tredicesimo calciatore ad aver vinto la classifica marcatori sia in Serie A sia in Serie B. A fine stagione l'attaccante lascia l'Italia per andare in Germania al Borussia Dortmund ma dopo una stagione non semplice passa prima al Siviglia e poi per sei mesi in prestito al Toro. Nell'estate del 2017 viene acquistato dalla Lazio dove Immobile si afferma tra i migliori attaccanti italiani della sua generazione, trionfando per altre tre volte nella classifica marcatori della Serie A divenendo il primo calciatore italiano a vincere il titolo di capocannoniere per quattro volte. Dopo 7 anni alla Lazio si trasferisce al Besiktas in Turchia, poi al Bologna (per sei mesi) e infine al Paris FC in Francia dove gioca attualmente.