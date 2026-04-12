Oggi Eraldo Pecci spegne 71 candeline. Cresciuto nel Bologna, l'ex centrocampista si trasferisce al Torino nel 1975, e vi giocherà fino al 1981: con la maglia granata Piedone, così soprannominato dai tifosi del Toro, colleziona 203 presenze tra campionato, Coppa Italia e Coppe europee, segnando 16 reti e vincendo lo scudetto della stagione 1975/76, il settimo ed ultimo nella storia del Torino. Nel 1981 passa alla Fiorentina, e in seguito giocherà anche con le maglie di Napoli, Bologna e Lanerossi Vicenza prima del ritiro nel 1990.

A Pecci vanno i più sinceri auguri di buon compleanno da parte della nostra redazione di Toro News.