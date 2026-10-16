Compie oggi 73 anni Giuliano Terraneo, ex portiere che militò nel Torino per ben sette stagioni, dal 1977 al 1984. Acquistato dal Monza, il suo esordio in maglia granata non è proprio dei più banali, anzi: debutta infatti davanti al suo nuovo pubblico in un derby contro la Juventus, conclusosi sullo 0-0. Con il Torino colleziona ben 193 presenze, difendendo come detto i pali granata a lungo e bene: la media dei gol subiti in tutto questo tempo è infatti inferiore ad una rete a partita; purtroppo sotto la Mole non riesce a sollevare nessun trofeo.

Nel 1984 viene ceduto poi al Milan, dove rimarrà per due anni prima di passare alla Lazio. Le sue qualità indubbie sono dimostrate dal fatto che, al termine dell’avventura con i biancocelesti, gli fu addirittura offerto di sostenere un provino per il Manchester United di Alex Ferguson: provino che egli sostenne e superò con esito positivo, ma poi finì per rifiutare la destinazione per motivi personali. Chiuse quindi la carriera da giocatore a Lecce.

Tanti auguri Giuliano, da parte di tutta la Redazione di Toro News!