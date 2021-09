“Con la maglia numero 7”, il libro sulla carriera di Claudio Sala

Il nuovo libro basato sulla carriera calcistica di Claudio Sala, ex centrocampista granata e protagonista dello Scudetto del 1975/76

"Con la maglia numero 7. Vita e assist di Claudio Sala". Questo il titolo del nuovo libro che racconta carriera calcistica e aneddoti di Claudio Sala, indimenticato protagonista dello Scudetto granata della stagione 1975/1976. Gli autori Flavio Pieranni - appassionato di storia dello sport e storico del Torino - e Fabrizio Turco - giornalista professionista - , insieme a Claudio Sala e l'editore Luca Turolla, devolveranno i proventi della vendita di questo libro alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. L'ex capitano granata, noto come il Poeta del gol, è un'autentica icona per i tifosi del Toro, ma a lui - sostengono gli autori - non sono mai stati attribuiti abbastanza meriti. Come specificato sul retro del libro, dov'è riportata la descrizione del contenuto del libro stesso, questo lavoro vuole in qualche modo rendere giustizia a uno dei più grandi numeri 7 italiani di ogni epoca.