Crollo di via Nizza, muore un tifoso granata. Il cordoglio del Toro

Il trentacinquenne era un sostenitore del Torino FC

Redazione Toro News 30 giugno 2025 (modifica il 30 giugno 2025 | 14:21)

Torino si è risvegliata con il sapore amaro della tragedia. Nella notte tra il 29 e il 30 giugno, un’esplosione ha squarciato un edificio in via Nizza 389, causando la morte di Jacopo Peretti, 35 anni, originario di Mazzè. La conferma è arrivata nella tarda mattinata del 30 giugno, quando i vigili del fuoco, durante le operazioni di bonifica, hanno recuperato il corpo senza vita tra le macerie. Non ci sono stati dubbi sull’identità.

Jacopo era una figura conosciuta e stimata. Nato a Mazzè, aveva frequentato il liceo scientifico di Chivasso, per poi proseguire gli studi in Amministrazione, Finanza e Controllo presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino. Da anni viveva nel capoluogo piemontese e lavorava per JPhonia, integrando la propria attività con una collaborazione presso una palestra locale.

Tra le sue passioni, spiccava l’amore per il Torino FC, squadra di cui era un grande tifoso. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto la comunità canavesana, lasciando un profondo vuoto tra familiari, amici e conoscenti.

Il cordoglio del Torino — Il Torino FC si è unito alla tragedia che ha colpito la città in mattinata, rilasciando un messaggio di cordoglio e di vicinanza alla famiglia di Jacopo Peretti: "Apprendiamo con dolore la notizia della tragedia occorsa questa notte in Via Nizza. Tutto il Torino Football Club esprime vicinanza e affetto alla famiglia Peretti per la scomparsa di Jacopo, da sempre tifoso granata, e alle famiglie delle persone ferite nell’incidente".