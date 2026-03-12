Daniele Baselli compie 34 anni: tanti auguri all’ex giocatore granata

Daniele Baselli compie 34 anni. Nato a Manerbio il 12 marzo 1992, Baselli cresce nel settore giovanile dell'Atalanta. Nell'estate del 2011 si trasferisce in compartecipazione al Cittadella, società con cui debutta in Serie B. Nell'estate del 2013 viene riscattato alle buste dall'Atalanta ed esordisce in Coppa Italia contro il Bari. Il 10 luglio 2015 viene acquistato dal Torino e il 16 agosto successivo firma il primo gol ufficiale in maglia granata nel corso di Torino-Pescara in Coppa Italia e la settimana successiva segna il primo gol in Serie A con la maglia del Torino contro il Frosinone. Il 6 maggio 2018 indossa dal 1' minuto la fascia di capitano in occasione della sfida contro il Napoli e Torino. Nel gennaio del 2022 viene ceduto a titolo definitivo al Cagliari per poi nella stessa estate firmare un contratto biennale con il Como. Dopo sei mesi al Padova, attualmente milita nel Chievo in Serie D.