Danilo Avelar compie 36 anni: tanti auguri all’ex difensore del Torino

Oggi Danilo Avelar spegne 36 candeline. Il difensore brasiliano ha trascorso due stagioni al Torino, dal 2015 al 2017, prima di trasferirsi in brasile, dove ha giocato con Conrithians e America Mineiro, squadra dove gioca tutt'ora. Cresciuto nelle giovanili di Paranavai e Paranà, ha fatto il suo esordio nei professionisti con il Rio Claro, Avelar gioca in Ucraina al Karpaty, in Germania allo Shalke 04 e poi nel 2012 si trasferisce in Italia al Cagliari. Nel 2015 viene acquistato dai granata, e sotto la Mole gioca 9 partite in due anni.