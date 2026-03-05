Davide Nicola compie 53 anni: tanti auguri all’ex allenatore granata

Davide Nicola compie 53 anni. Nato il 5 marzo 1973 a Luserna San Giovanni, ha giocato a lungo con il Genoa, prima di esordire in Serie A con il Siena. Nei play-off della Serie B 2005-06 segna contro il Mantova, contribuendo al ritorno in A del Torino. Conta 401 presenze nel campionato cadetto, con 10 gol segnati. Nel 2008 consegue il patentino UEFA e inizia ad allenare prima il Lumezzane, poi Livorno, Bari, Crotone, Udinese e Genoa. Nel gennaio del 2021 viene nominato nuovo allenatore del Torino, subentrando all'esonerato Marco Giampaolo con i piemontesi terzultimi ad appena 13 punti. Il 18 maggio il Torino si salva pareggiando per 0-0 il recupero con la Lazio terminando il campionato al quartultimo posto con 37 senza essere confermato a fine stagione.