Manca meno di una settimana al derby della Mole. Domenica 24 maggio alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino granata e bianconeri si affronteranno in uno dei match storici del campionato italiano. A pochi giorni dal match l’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana Dino Zoff a Toro Storia ha parlato dei derby giocati contro il Toro e delle emozioni che provava quando scendeva in campo contro i granata: “Mi ricordo di un derby di fuoco con un Torino in gran forma. Mi ricordo Castellini, Sala, Pulici, Graziani, Zaccarelli e tanti altri. Erano una grande squadra e delle volte erano delle lotte anche per la conquista del campionato. La partita col Torino la vivevo con rispetto straordinario anche in onore alla squadra fenomenale che era il Grande Torino”.

Inoltre, l’ex capitano bianconero ha ricordato il celebre pallonetto con cui Paolo Pulici lo trafisse in un Torino-Juventus 2-1, giocata il 5 novembre 1972: “Questo era un gol che aveva nel sangue. Pulici faceva delle cose fuori dal comune. Le sconfitte nei derby? Non ho ricordi particolari. Il dispiacere cittadino c’è ma noi ne abbiam vinti molti - afferma ridendo Zoff che ricorda anche l’amicizia col compagno di nazionale e avversario nei derby Castellini - Con Castellini eravamo amici e avevamo un rapporto straordinario e abbiamo fatto vacanze insieme nel suo paese sul lago di Como”.