A pochi giorni dal derby della Mole, si è soffermato sulla situazione calcistica delle due squadre il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Il primo cittadino del capoluogo piemontese, intervenuto ai microfoni di Tuttocittà di Radio Gtt, ha annunciato che non presenzierà in tribuna in occasione della stracittadina in programma domenica 24 maggio alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino facendo anche il punto sulla stagione di entrambe le formazioni: "Purtroppo non posso andare al derby, ho un altro impegno. Mi sembra una situazione non particolarmente felice per entrambe le squadre. Gli obiettivi di inizio stagione non mi paiono raggiunti. Io, da torinese e amante del calcio, sono un po’ dispiaciuto e lo dico con franchezza".

Inoltre, Lo Russo ha riflettuto sull'importanza storica dei due club augurandosi un futuro roseo dal punto di vista sportivo e calcistico per la città di Torino: "Ero bambino quando a Torino si decidevano i campionati tutti gli anni e Toro e Juve erano davvero decisive nella definizione del campionato. Quest’anno è andata male sia per la Juve che per il Torino. Torino è una città che merita di tornare ad essere assoluta protagonista del calcio italiano ed è quello che da cittadino, e non da sindaco, mi auguro ogni giorno”.