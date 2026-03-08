Don Aldo e il suo Toro: un incontro in memoria della storica figura granata

L’Associazione ToroMio , con il patrocinio del Comune di Tigliole, presenta un appuntamento speciale dedicato alla storica figura di Don Aldo. Presso il ristorante da Mariuccia di Tigliole d'Asti, sabato 28 marzo alle ore 11 si terrà l'incontro "Don Aldo e il suo Toro".

Organizzato in collaborazione con la Fondazione O.A.S.I., il Toro Club Asti e il Toro Club Don Aldo Rabino, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti: Daniele Basso, Nino Gamba, Giuseppe Gandolfo, Angelo Marello, Renato Misischi e Roberto Salvadori.

L'evento sarà moderato da Massimiliano Romiti. Al termine dell'incontro sarà possibile mangiare in compagnia. Consigliata la prenotazione telefonica, il costo del "Menù fisso granata" sarà di 30 euro.