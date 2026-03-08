Toro News
Don Aldo e il suo Toro: un incontro in memoria della storica figura granata

In memoria di Don Aldo: un incontro si terrà sabato 28 marzo presso il ristorante da Mariuccia. Modera Massimiliano Romiti
Piero Coletta
Piero Coletta Redattore 

L’Associazione ToroMio, con il patrocinio del Comune di Tigliole, presenta un appuntamento speciale dedicato alla storica figura di Don Aldo. Presso il ristorante da Mariuccia di Tigliole d'Asti, sabato 28 marzo alle ore 11 si terrà l'incontro "Don Aldo e il suo Toro".

Organizzato in collaborazione con la Fondazione O.A.S.I., il Toro Club Asti e il Toro Club Don Aldo Rabino, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti: Daniele Basso, Nino Gamba, Giuseppe Gandolfo, Angelo Marello, Renato Misischi e Roberto Salvadori.

L'evento sarà moderato da Massimiliano Romiti. Al termine dell'incontro sarà possibile mangiare in compagnia. Consigliata la prenotazione telefonica, il costo del "Menù fisso granata" sarà di 30 euro.

