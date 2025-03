È morta Bri, grande tifosa del Torino: il cordoglio di Toro News

Editori e redazione di Toro News si stringono intorno alla famiglia di Bridget. Bri era ricoverata al Policlinico Maggiore di Milano, in lotta contro un’infezione polmonare rara. Per Bri il Toro era la sua seconda famiglia: con suo padre Lorenzo condividevano l’amore viscerale per il club granata. Da Roma a Cagliari, da Bologna a Napoli, passando per la mitica notte di San Mamés contro l’Atletico Bilbao, ogni viaggio è stato un atto d’amore.