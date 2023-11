Egri Erbstein inserito nella Hall of Fame del calcio italiano

Il direttore tecnico del Grande Torino Erno Egri Erbstein è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. Sua figlia Susanna ieri - lunedì 13 novembre - ha ricevuto a Coverciano il riconoscimento durante la cerimonia: “Desidero esprimere la mia riconoscenza alla FIGC per aver voluto rendere onore alla memoria di mio padre, volendolo inserire nella Hall of Fame” è stato il ricordo della figlia di Erno Egri Erbstein, Susanna, dopo che era stata raccontata la figura di suo padre dal presidente della Fondazione Museo del Calcio, Matteo Marani.