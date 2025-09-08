Toro News
Emiliano Mondonico, 57 anni fa il suo esordio con la maglia del Toro

L'8 settembre 1968 Mondonico esordiva come calciatore tra le fila dei granata
Emiliano Mondonico ci ha lasciato il 29 marzo 2018. La sua storia resta legata in modo indissolubile al Torino, soprattutto come allenatore, con cui conquistò una Coppa Italia e raggiunse la memorabile finale di Coppa UEFA contro l’Ajax. Ma il “Mondo” fu anche calciatore granata per due stagioni, tra il 1968 e il 1970. Il suo esordio arrivò l’8 settembre 1968, nella trasferta di Reggio Emilia contro la Reggiana: il Toro si impose 3-0 e Mondonico trovò persino la gioia del gol, siglando la terza rete all’86’.

REGGIANA – TORINO 0-3 (0-1)Reggiana: Boranga (46’ Batistoni), Manera, Bertini, Vignando, Grevi (71’ Donzelli), Giorgi, Fianello, Picella, Flaborea, Ramaciotti, Crippa. All.: Bizzotto.Torino: Vieri, Poletti, Fossati, Puia, Cereser, Agroppi, Mondonico, Ferrini, Combin, Moschino, Facchin. A disp.: Sattolo, Trebbi. All.: Fabbri.Arbitro: Lattanzi di Roma.Reti: Moschino 12’, Facchin 80’, Mondonico 86’.Spettatori: 10.271 paganti, incasso 11.857.600 lire.

