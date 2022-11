eSports, Francesco Allocca e Valerio Monti gli alfieri del Torino

Sta per partire il prossimo campionato eSports. Il Torino, che si è aggiudicato nella scorsa edizione lo scudetto battendo in finale ai rigori il Venezia, si presenterà ai nastri di partenza con uno schieramento tutto nuovo. La squadra granata sarà composta da Francesco Allocca, secondo classificato nelle FIFA Global Series dello scorso anno, e da Valerio Monti, ragazzo di prospettiva su cui il Toro ha scelto di puntare. "Daremo tutti noi stessi per onorare questa gloriosa maglia" hanno scritto i due ragazzi su Instagram.