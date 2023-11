Gerry Hitchens, 61 anni fa l’esordio con la maglia del Torino

Il 1 novembre di 61 anni fa esordiva in maglia granata Gerald Archibald Hitchens. Nato a Rawnsley in Inghilterra l'8 ottobre 1934, Hitchens vede il calcio come una via di fuga dopo un'infanzia vissuta in povertà e un'adolescenza segnata dalla Seconda Guerra Mondiale. Muove i primi passi nel Kidderminster, poi il salto al Cardiff e il passaggio all'Aston Villa. Hitchens fa parlare di sé in patria, ottiene la convocazione in Nazionale e viene notato anche in Italia, con l'Inter che se ne aggiudica le prestazioni. Nel 1962 arriva poi la chiamata del Toro e l'opportunità di una nuova vita in granata nell'ambito dello scambio con Beniamino Di Giacomo. In granata lascia un segno importante: 37 reti segnate in 113 partite nel Torino di Nereo Rocco, che arrivò fino alla storica semifinale di Coppa delle Coppe. La prima di queste esattamente 61 anni fa nella sfida con il Venezia vinta per 1-0 dai granata.