Giancarlo Camolese Presidente Onorario del Toro Club San Mauro

Giancarlo Camolese è stato eletto Presidente Onorario del Toro Club di San Mauro

Nella giornata della vigilia della sfida contro l’Inter, il Toro Club della cittadina di San Mauro, alle 11 ha eletto - con portavoce il Presidente Rocco Del Sonno - Giancarlo Camolese come Presidente Onorario del club granata, fondato nel 2006. Camolese, originario proprio di San Mauro, è stato accolto da più di 200 persone presso il Bar Serena, luogo nel quale è avvenuto l’evento. Un bell’evento a tinte granata per un personaggio che al Toro ha dato tanto come giocatore e soprattutto come allenatore.