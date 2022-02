Giancarlo Camolese, tanti auguri all’ex centrocampista ed allenatore granata

Figurine / Il 25 febbraio 1961 nasceva Giancarlo Camolese. L'ex centrocampista e allenatore del Toro dal 2021 è Dt della Federazione albanese

Oggi Giancarlo Camolese compie 61 anni. L'ex centrocampista, che ha iniziato la propria carriera calcistica tra San Mauro e Torino, negli anni ha anche vestito le maglie di Biellese, Reggina, Alessandria, Lazio, Padova, Lanerossi Vicenza. Taranto e Saviglianese, sua ultima squadra prima di appendere gli scarpini al chiodo. Muove i primi passi da allenatore proprio nelle giovanili della Saviglianese, per poi essere chiamato al Torino dove si alterna tra il ruolo di vice in Prima squadra e quello di tecnico della Primavera: resterà in granata dal 1996 al 2002, prima di trasferirsi sulla panchina della Reggina; la sua ultima esperienza da allenatore risale alla stagione 2015/2016, quando era alla guida del Chiasso. Commentatore sportivo per Rai e in seguito per Mediaset, dal 2021 Camolese è Direttore tecnico della Federazione albanese.