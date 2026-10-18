Ci sono campioni la cui eredità supera di gran lunga i confini del campo da gioco e la semplice appartenenza ad una maglia. Gigi Meroni ne è l'esempio più puro e fulgido. A 59 anni dalla sua tragica e prematura scomparsa, avvenuta il 15 ottobre 1967, le tifoserie di Como e Torino si sono ritrovate al Cimitero Monumentale della città lariana per rendere un commosso omaggio alla Farfalla Granata.

Gigi Meroni, la memoria che unisce Como e Torino oltre la rivalità

La cerimonia ha dimostrato ancora una volta come la figura di Meroni sappia andare ben oltre le dinamiche del tifo organizzato. I sostenitori comaschi e quelli giunti da Torino hanno sventolato insieme le proprie bandiere e srotolato striscioni con il volto di Meroni. Un incontro decisamente emozionante, capace di annullare qualsiasi rivalità sportiva nel nome di uno dei giocatori simbolo di entrambe le città. Nato e cresciuto calcisticamente a Como, indossando con orgoglio i colori biancoblu, Meroni ha poi spiccatamente legato il suo nome alla storia del Torino, diventando un'icona immortale per il popolo granata e per l'intero calcio italiano.