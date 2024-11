Gigi Meroni, in Corso Re Umberto la nuova stampa

Gigi Meroni, l'indimenticabile "Farfalla granata" scomparso in circostanze tragiche la sera del 15 ottobre 1967, avrà una nuova stampa commemorativa in Corso Re Umberto, dove è avvenuto il tragico fatto dopo una gara di Serie A contro la Sampdoria. La nuova fotografia è stata realizzata da Stampa&packaging, in collaborazione con il Torino FC e il Circolo Soci Torino FC. La precedente immagine era stata sgualcita dal tempo e per questo motivo è stata sostituita con la nuova fotografia.