Gino Rossetti, goleador granata e leggenda del calcio

Il 7 novembre 1904 nasceva a La Spezia un attaccante tra gli artefici del primo scudetto della storia granata

Gino Rossetti nacque il 7 Novembre 1904 a La Spezia. Figlio del proprietario di un forno, il ragazzo, trovò nella sua Liguria la giusta protezione e la giusta tranquillità per coltivare, insieme al fratello, il suo talento per il calcio. Il giovane Gino desiderava sfogarsi, giocare, forse per riuscire a convivere con il periodo storico che stava segnando la sua infanzia e parte dell'adolescenza. La Prima Guerra Mondiale. Cresciuto calcisticamente nella sua città natale, Rossetti II, corona il suo sogno d'infanzia: esordire, nel campionato 1921/22, con la maglia dello Spezia. Appena ventiduenne, riuscì a mettersi in luce nelle file del club della sua città acquistando la nomea di “attaccante dal gol facile”. Il Torino mise gli occhi su di lui e lo acquistò per 25 mila lire. Il Consiglio direttivo dello Spezia tuttavia si mise di traverso, non avvallando l’operato del dirigente che aveva concluso l'affare. Per il giocatore sfumava l’ingaggio che poteva cambiargli la vita. Deluso, decise di raggiungere il fratello maggiore in Cile e cambiare vita. Venuti a conoscenza del fatto, i dirigenti liguri, decisero di tornare sui propri passi, accettarono l'offerta dei granata e il ragazzo venne letteralmente fermato quando già era pronto ad imbarcarsi al porto, mentre già pregustava il profumo del Sud America. Giunto in maglia granata andò a completare quell'attacco leggendario che con Baloncieri e Libonatti costituiva il “trio delle meraviglie”.