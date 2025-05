“GiochiAMO per UGI”, in campo sport e solidarietà. Partecipa anche il Torino FC

Venerdì 9 maggio 2025, a partire dalle ore 18, il campo Lingotto del GSD KL Pertusa (via Genova 161) ospiterà la seconda edizione del torneo di calcio a 7 “GiochiAMO per UGI”

Venerdì 9 maggio 2025, a partire dalle ore 18, il campo Lingotto del GSD KL Pertusa (via Genova 161) ospiterà la seconda edizione del torneo di calcio a 7 “GiochiAMO per UGI”, un evento che unisce sport e solidarietà in nome di una causa nobile: il sostegno all’UGI (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini).

In campo si sfideranno sei squadre rappresentative di istituzioni, forze dell’ordine, informazione e, soprattutto, speranza: 100% UGI Torino FC, Polizia locale di Torino, Carabinieri Torino, INPS Piemonte, Vigili del Fuoco e una selezione di giornalisti riuniti nel News Team. Un torneo che promette spettacolo, emozioni e un forte messaggio di comunità.

Il cuore pulsante dell’iniziativa è la squadra 100% UGI Torino FC, composta interamente da ragazzi adolescenti guariti da un tumore, seguiti presso il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, diretto dalla professoressa Franca Fagioli. Un progetto sportivo e umano reso possibile grazie al sostegno del Torino FC e dell’UGI, che ha fatto del calcio uno strumento di riscatto e normalità per giovani che hanno affrontato battaglie difficili.

L’ingresso all’evento sarà a offerta libera, con una donazione minima consigliata di 5 euro. Chi non potrà essere presente, potrà comunque contribuire con una donazione tramite bonifico bancario all’IBAN: IT71P0200801107000000831009, indicando come causale “Giochiamo per UGI 2025”.

Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto di riabilitazione multidisciplinare sostenuto da UGI, che si svolge sia nella palestra dell’ospedale Regina Margherita sia presso il centro UGICARE, punto di riferimento per la continuità delle cure e il recupero psico-fisico dei giovani pazienti.

Dopo il grande successo della prima edizione, le sei squadre tornano a sfidarsi per un obiettivo comune: trasformare il calcio in uno strumento di solidarietà concreta. E per una sera, vedere la Polizia locale affrontare i Carabinieri, o i Vigili del Fuoco sfidare l’INPS, sarà molto più che una partita: sarà un gesto di cuore.