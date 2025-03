Giorgio Puia compie 87 anni: tanti auguri all’ex giocatore granata

Giorgio Puia compie 87 anni. Nato a Gorizia l'8 marzo 1938, esordì in Serie A con la maglia della Triestina durante il campionato 1958-1959, poi nel 1960 passò al Lanerossi Vicenza con cui giocò tre stagioni in Serie A. Nel 1963 fu ceduto al Torino per 180 milioni di lire; nel club granata fu titolare fisso fino al 1971. In granata passò di ruolo da mezzala a stopper e chiudese la carriera in A in maglia granata nel 1971-1972. Ha giocato 332 partite, segnando 28 reti, in Serie A e 30 partite, con 7 reti, in Serie B.