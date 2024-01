Giornata della Memoria, il ricordo di Susanna Egri per suo padre Ernst Erbstein

Di seguito il comunicato del Torino:

"Nel giorno della memoria, vogliamo ricordare la testimonianza di Susanna Egri riferita a suo padre Ernst Erbstein, direttore tecnico del Grande Torino, sopravvissuto insieme alla sua famiglia alle tragedie della seconda guerra mondiale: “Mio padre mi ha dato la forza dei valori. Siamo stati educati secondo principi etici e non confessionali e l’eredità più forte che abbiamo ricevuto è la convinzione che il bene, alla fine, avrebbe avuto la meglio sul male. Anche quando siamo dovuti fuggire da Lucca, quando né a Torino, né a Rotterdam, né a Budapest siamo stati al sicuro dalla folle persecuzione nazista, in mio padre non ho mai percepito rabbia. Era un uomo saldo nella sua moralità e io, anche durante la guerra, non ho mai avuto paura perché sapevo che finché ci sarebbe stato mio padre non mi sarebbe accaduto niente di male".