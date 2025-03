Gli Statuto in concerto a Torino: un tributo al Grande Torino, Ferrini e Pulici

Il 27 marzo gli Statuto tornano a suonare nella loro città, Torino, per presentare dal vivo il nuovo album "Statuto Football Club". Un disco che celebra il calcio in musica e che, in occasione della tappa al Teatro Q77, si arricchirà di un omaggio speciale alla storia granata. Durante la serata, infatti, oltre ai nuovi brani dedicati al mondo del pallone, la storica band ska torinese eseguirà le proprie canzoni in onore del Grande Torino, di Giorgio Ferrini e di Paolo Pulici, tre simboli indelebili della storia del club. Un viaggio emozionante tra note e ricordi, che renderà il concerto un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi granata e per gli amanti della buona musica. L'appuntamento è fissato per giovedì 27 marzo al Teatro Q77 di Torino, in Corso Brescia 77, con inizio alle ore 21:30. I biglietti sono già disponibili in prevendita al seguente link: Clappit. Una serata da non perdere per celebrare la musica, il calcio e il cuore granata.