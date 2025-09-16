“Granata colore del mito” il nuovo libro di Gianni Ponta

È appena uscito “Granata, colore del Mito” di Gianni Ponta, autore su Toro News della rubrica "La Leggenda e i Campioni". Pubblicato da Genesi Editrice, si tratta di un testo incisivo e intenso come una stangata di Menti o una conclusione a volo di Pulici e Zaccarelli. L’opera si distingue nel panorama della letteratura sulla storia granata per l’originalità del punto di vista: Ponta parte dal proprio vissuto sugli spalti, intrecciando ricordi personali con racconti di prima mano ascoltati da tifosi d’epoca che hanno assistito alle gesta di Quelli Là.

In questo distillato di vite granata emergono i giocatori, gli episodi rimasti negli occhi dei tifosi, i portieri del sogno e anche coloro che hanno lavorato dietro le quinte – il Dottor Bonetto, Ellena, Ussello – e chi ha saputo raccontare la storia, come GPO Ormezzano e Ciotti. Di particolare rilievo l’album fotografico, che arricchisce il testo, e una sorpresa finale che saprà conquistare i lettori.