Mercoledì 29 aprile alle ore 11.00 ci sarà la conferenza stampa di presentazione del libro "The day after - Il Grande Torino dopo il Grande Torino". L'evento, promosso dal Comune di Torino, si terrà nella Sala delle Colonne di Piazza Palazzo di città a Torino. L'opera, scritta a quattro mani da Vincenzo Savasta e Fabrizio Turco e vincitore del Premio di letteratura sportiva PC Milano Sandro Ciotti, si pone l'obiettivo di raccontare la verità dietro la leggenda: "Perché è caduto l'aereo del Grande Torino? Come si sono svolte le inchieste sulla tragedia? E come sono finiti i processi? E ancora: chi era la medium che anticipò la sciagura? Chi erano Giusy Cutrona e Niny De Santis? E quale fu il ruolo della Fiat negli anni Cinquanta? In sostanza, che cos'è successo al Grande Torino dopo il Grande Torino? E' il quesito a cui prova a dare una risposta il libro The Day After - Il Grande Torino dopo il Grande Torino"