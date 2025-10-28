Grande Torino, venerdì la commemorazione al Cimitero Monumentale

Il Circolo Soci Torino FC 1906, in collaborazione con il Torino Football Club, invita tutti gli appassionati granata alla “Commemorazione Ufficiale del Grande Torino 1949-2025”. L’evento si terrà venerdì 31 ottobre alle ore 11.00 presso il Cimitero Monumentale di Torino (ingresso da via Varano 17/A).
Il Circolo Soci Torino Fc e il Torino Football Club 1906 farà posare una corona commemorativa in ricordo degli 'Invincibili'
La cerimonia sarà officiata da Don Riccardo Robella, il quale – come si legge nel comunicato – impartirà la benedizione dei Sepolcri, dove verrà deposta una corona commemorativa condivisa tra il Circolo Soci e il Torino FC.
All’iniziativa prenderanno parte i familiari dei caduti, i dirigenti del Torino Football Club, i responsabili dell’AFC Torino S.p.A. – Servizi cimiteriali, l’Associazione Ex Calciatori Granata e naturalmente i Soci del Circolo.
