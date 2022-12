I ricordi dei lettori di TN per Miha: “Ciao Sinisa, saluta gli Invincibili”

I commenti sui social di Toro News e le mail arrivate in redazione in seguito alla scomparsa dell'ex tecnico granata

Redazione Toro News

La Redazione di Toro News ha chiesto ai suoi lettori di mandare un loro ricordo o una dedica per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Sono arrivati centinaia di messaggi per ricordare l'ex allenatore granata. Sono stati di vario genere i ricordi che i tifosi hanno voluto mandare per Mihajlovic, c'è chi ha scritto qualche semplice riga di condoglianze oppure chi ha espresso un proprio pensiero personale sul passato nel Torino del tecnico serbo; c'è stato anche chi ha inviato un ricordo di un incontro con Sinisa allegando anche autografi e foto con lui. Ecco alcuni tra i più toccanti e più sentiti messaggi che esprimono la vicinanza di tutto il mondo Toro alla famiglia di un personaggio che nella Torino granata ha lasciato un segno.

Siamo ormai abituati che ogni giorno qualcuno che abbiamo conosciuto, è mancato ma quando lo senti per persone come Sinisa così umili, così innamorati della vita, della famiglia, degli amici, ti si blocca il respiro e ti chiedi se è vero.

Sinisa non era un re, un presidente, un cantante, un attore.Era una persona che nonostante abbia raggiunto traguardi importanti sia come giocatore che come allenatore, rimaneva da parte perché non amava il clamore.Firse a Sanremo 2 anni fa lo abbiamo visto libero , sciolto contento come non mai, ma in cuore suo stava soffrendo per quella malattia che sembrava aver vinto.

Non riesco più ad esprimere parole perché adesso un groppone dentro.

Addio Sinisa, noi tifosi del Toro ti abbiamo voluto bene.

Maurizio

----------

Ho sempre pensato che saresti stato l' allenatore ideale per noi del Toro.

Quando sei arrivato ero felicissimo: Tu incarnavi perfettamente il nostro modo di essere: un grande combattente ed un grande lottatore, oltre ad essere una persona speciale!

Il coraggio e la determinazione con cui hai cercato di combattere la malattia ha confermato tutto questo.

Sono profondamente vicino alla Tua famiglia per il grande vuoto che hai lasciato.

Riposa in pace Sinisa, e grazie di tutto.

Roberto Virano

----

Da un lato c'è lo sport, o quel che ne rimane nel presente in cui tutto tende ad essere di superficie e commerciale.

Dall'altro ci sono gli uomini, che rappresentano l'anima delle squadre, i portatori dei valori che vogliamo condividere, gli esempi che, a volte, trascinano.

A mio parere è tutta lì la differenza. Tra chi insegue qualcosa di effimero e chi vede attraverso le esperienze.

Tra chi pensa che l'unica cosa importante sia vincere, al prezzo di vendere la propria anima, di falsificare i bilanci o tradire un'amicizia per entrare nel superclub.

E chi pensa invece un pensiero Zen che mi torna sempre più alla mente, che non è tanto importante quello che fai ma come lo fai.

È così che, come molti altri, ho contratto la malattia granata, che fin da bambino per me ha significato distinzione, riscatto, sacrificio e orgoglio, spessore morale di chi ha attraversato esperienze anche molto difficili ma uniche e che hanno reso sempre speciale anche cose molto semplici.

Nella mia galleria delle immagini care, c'è corso vittorio tutto granata dopo lo scudetto, il Mondo con una sedia alzata e anche un super Gallo che segna in rovesciata.

E in questo album c'è anche un posticino per Miha, che ha saputo entrare in molti cuori granata con la sua autenticità, il suo essere à la guerre comme à la guerre, l'antitesi a quello snobismo di tanti che oggi, anche in casa nostra, lo elogiano a posteriori.

Perciò grazie Miha di essere stato esattamente così come eri. Grazie per il gioco arrembante e anche per quelle partite finite con cinque punte, così criticabili ma così belle, che entusiasmarono anche il mio povero papà, juventino dei tempi che furono, grazie per le parole dirette e sfrontate, per aver dato la tua impronta a un momento della storia recente in cui il male più oscuro sembra proprio l'omologazione e, forse, l'indifferenza.

Bergen

----

Gent.le redazione di ToroNews,

il bellissimo ricordo che ho di Mihajlovic è fermo ad un incontro fortemente voluto dal sottoscritto ... in Austria ... in occasione del ritiro estivo della squadra granata nell'agosto del 2016. In quell'occasione c'erano stuarts in ogni dove che negavano un qualsiasi contatto con i giocatori e lo staff tecnico. Approfitto di un varco, causa la distrazione di uno degli stuart ... la squadra era appena scesa dal pullman. Da lontano vedo il mister... ma nel frattempo lo stuart con fare teutonico si era accorto della mia scomoda presenza e comincia ad inveire e a rimproverarmi... grido il nome del mister con un'accezione diminutiva (non so come mi è venuto in mente... un gesto istintivo!): "SINISINOOO..." e lui si gira, mi vede e mi viene incontro ... tranquillizza lo stuart, che mi stava insultando cose incomprensibili ma sicuramente gravi, e mi chiede con la sua voce da baritono con accento balcanico: "Cosa c'è che non va?". Gli ho chiesto se volesse fare una foto con me. Lui di rimando: "Certo, certo... che problema c'è!". A quel punto lo stuart ha smesso di inveire, si è girato di scatto e se n'è andato. Subito la foto... poi il mister mi ha sorriso e ci siamo salutati. Un vero gentlemen... che da Lassù ci guarderà sempre con il suo inconfondibile sorriso! Le più sincere condoglianze alla splendida famiglia ... Riposa in pace SINISINO ... amen 👍

ANTONELLO CIABATTONI

----

-Caro SINISA, sei partito troppo in fretta... Ieri abbiamo appreso la tremenda notizia e siamo scoppiati in un pianto disperato! Per noi granata sei stato, sei e lo sarai Sempre, UNO CHE INCARNA LO SPIRITO DEL TORO, cioè:TU, COMBATTENTE, CORAGGIOSO, LEALE!!!

Non Dimenticheremo mai, quel giorno, in cui sei andato a porgere le tue scuse al bar Sweet, dopo aver perso il derby. Sei un grande, come nessuno mai, sei stato un campione sul campo e nella vita:un campione di UMILTÀ!

Riposa in pace, MITICO SINISA e guardaci dal grande campo dell'eternità, coi tuoi occhi pieni di bontà e col tuo dolce sorriso che, mai dimenticheremo.

Esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia Mihailovic, vi siamo vicini col cuore.

Una famiglia granata.

Balmassa Daniele, Balmassa Fabrizio, Visca Anna Maria.

----

Noi tifosi del Toro pregheremo per l' Anima di Sinisa.

Adalberto Filiberto e Riccardo

-----

Sono veramente molto dispiaciuto per la scomparsa di Sinisa, giocatore di gran classe e temperamento, allenatore che ha lasciato un ottimo ricordo nell'ambiente granata, persona splendida. Desidero porgere ai suoi familiari le mie sincere condoglianze.

Francesco Venchi

Torino

----

Fai buon viaggio carissimo e stimatissimo uomo e grande campione di sport e di vita

Gennaro Caiazza

----

Ho sperato fino all’ultimo che il gol della vittoria nella partita di ritorno lo segnassi ancora tu come avevi fatto all’andata. Ma un calcio di rigore inesistente ti ha fatto perdere la partita più importante. Rimarrai sempre nel mio cuore per ciò che mi hai regalato quando eri al mio Toro e per tutte le volte che ci hai giocato contro, ricordi la finale di coppa italia dove segnasti due gol e quando ti ho visto giocare con le altre maglie dove mi hai sempre divertito soprattutto era uno spettacolo vederti battere le punizioni. Sei stato anzi sei e sarai sempre un grande uomo, schietto e diretto. Buon viaggio Sinisa che la terra ti sia lieve.

Inviato da iPhone Carlo Mia

----

Porgo le condoglianze alla famiglia di Sinisa e colgo l'occasione per ricordare un guerriero e uno dei pochi allenatori che ha capito cosa è il toro!ciao guerriero riposa in pace

Daniele

----

Sono tifoso del Toro fin da bambino. Ho 67 anni e di allenatori del Toro ne ho visti tanti ma come Sinisa mai.....un grande uomo, energia pura, correttezza, capacità fuori dal comune e infine un grande combattente.

La morte, ingiusta, potrà cancellare il Suo corpo , ma la Sua anima mai. Resterà con noi, tifosi e non, per sempre, nei nostri cuori.

Un grande esempio da citare a chi nella vita si lamenta per nulla.

Un grande abbraccio a tutta la Famiglia. Nel dolore siate forti come Sinisa è stato nella vita.

Con tanto affetto.

Andrea Stoissa

----

Carissimi,

con profonda tristezza apprendo della prematura scomparsa del guerriero e campione di vita che Sinisa ha dimostrato in questo breve (ma intenso) pellegrinaggio terreno.

Adesso la sua dimora è lassù nei cieli dove, al cospetto di tutti gli altri CAMPIONI che lo hanno preceduto ed oggi accolto nella loro formazione di gentiluomini, riposerà in pace senza più sofferenza.

Grazie Campione per essere passato anche da NOI, per essere riuscito a farti rimpiangere e, soprattutto, a farci comprendere che un Campione è anche colui che non vince niente ma è sempre grintoso, schietto e leale con tutti.

Un abbraccio affettuoso

Giovanni Nolletti

Ciao Sinisa,

te ne sei andato in silenzio e hai lasciato dentro tutti noi un grande senso di vuoto. Te ne sei andato in silenzio, proprio tu che sui campi da calcio facevi sentire la tua voce. Ti ho voluto bene dal primo momento che hai messo piede nella famiglia granata e sempre te ne vorrò. Eri il nostro condottiero e con te erano nuovamente riemersi dalla cenere quei valori granata che tu impersonavi alla perfezione. Quanto mancherai a noi eterni nostalgici e quanto mancherai alla tua splendida famiglia. Sono vicino ai tuoi figli perché so cosa vuol dire perdere un padre e tu caro Sinisa, oltre che essere un grande uomo eri un grande padre.

Proteggi da lassù vicino agli INVINCIBILI, la tua famiglia e se puoi veglia anche su tutti quei cuori che tanto ti hanno amato

Ciao Mister.

----

Antonio Scotta

Villanova Solaro CN

Da tifoso granata di lunga data lo ricordo con affetto; persona schietta e senza ipocrisia. Sentite condoglianze alla famiglia.

Paolo Verna

Il mio dolore è grande e profondo quanto la distanza temporale tra oggi e 22 anni fa quando ho perso mio padre per la stessa identica malattia (anche la diagnosi era identica) e stessa età anagrafica. E stesso doloroso decorso che nel mio caso è durato però solo 3 mesi ma è stato alquanto devastante.

Se mai questo messaggio arriverà alla famiglia di Sinisa voglio abbracciarli tutti virtualmente e dirgli che comprendo tutto il Vs immenso dolore e sto soffrendo insieme a voi.

Ai figli dico che questa è una feriita che fortifica anche se non si rimargina, ma il Vs meraviglioso papà non vi abbandonerà mai...

Marco Bottero

----

Sinisa un grande allenatore non te le mandava a dire dentro di lui scorreva sangue granata .

il e il mio babbo che è in cielo piaceva molto. come umo e come allenatore aveva quella grinta quella tenacia e il fuoco dentro che solo quelli con un cuore granata posseggono.

Vi abbraccio forte forte per questo grande dolore che il tempo purtroppo non lo indebolirà

MICHELA CIPRIANI

ALESSANDRO BACCI

E PAPA' CIPRI