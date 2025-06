Il 10 giugno 2016 si spegneva Giuseppe Virgili, eroe della promozione nel 1959

Il 10 giugno 2016 se ne andava l'ex attaccante granata Giuseppe Virgili: una carriera da centravanti tra i campi di provincia e quelli del massimo campionato, vissuta nell'arco degli anni '50 e '60. Nel corso di questo suo girovagare, anche la positiva esperienza in maglia granata: Virgili approda al Torino nell'estate 1958, acquistato dalla Fiorentina, e rimane all'ombra della Mole per le seguenti due stagioni collezionando 69 presenze e 35 reti complessive, tra le quali spicca una tripletta nel Derby contro la Juventus. Al termine del primo campionato tuttavia il Torino retrocede in Serie B, e Virgili decide di rimanere e trascinare i granata alla promozione: così farà, concludendo il campionato cadetto da grande protagonista e capocannoniere con 20 reti all'attivo.