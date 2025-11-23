Il 23 novembre 1986 Gianluigi Lentini fa il suo debutto con la maglia del Torino. Lentini è sicuramente tra i più talentuosi giocatori che abbiano mai vestito la maglia granata. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile granata, esordì in A ad appena 17 anni. Era il 23 novembre 1986 e la gara in questione era Brescia-Torino, che terminò 2-0. Sotto la Mole, da allora sino al 1992 (con l'eccezione di un anno in prestito ad Ancona) raccolse 111 presenze e 16 partite, vivendo emozioni straordinarie come la cavalcata in Coppa Uefa tra le fila della formazione agli ordini di Emiliano Mondonico, conclusasi con la sconfitta in finale.
tor mondo granata Il 23 novembre 1986 Lentini fece il suo debutto con la maglia del Torino
figurine
Il 23 novembre 1986 Lentini fece il suo debutto con la maglia del Torino
39 anni fa l'esordi di Lentini con la maglia granata
© RIPRODUZIONE RISERVATA