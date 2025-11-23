Il 23 novembre 1986 Lentini fece il suo debutto con la maglia del Torino

Il 23 novembre 1986 Gianluigi Lentini fa il suo debutto con la maglia del Torino. Lentini è sicuramente tra i più talentuosi giocatori che abbiano mai vestito la maglia granata. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile granata, esordì in A ad appena 17 anni. Era il 23 novembre 1986 e la gara in questione era Brescia-Torino, che terminò 2-0. Sotto la Mole, da allora sino al 1992 (con l'eccezione di un anno in prestito ad Ancona) raccolse 111 presenze e 16 partite, vivendo emozioni straordinarie come la cavalcata in Coppa Uefa tra le fila della formazione agli ordini di Emiliano Mondonico, conclusasi con la sconfitta in finale.