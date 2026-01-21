Il Benfica in visita a Superga: “Il ricordo resta indelebile”

"Amicizia Eterna", così recita la descrizione dell'ultimo video realizzato e postato su Instagram collettivamente dai profili ufficiali del Torino e del Benfica. Una delegazione del club portoghese, presente a Torino in occasione della partita di Champions League di questa sera contro la Juventus, è stata accolta a Superga dal direttore operativo e rapporti istituzione e media del club granata, Alberto Barile. Occasione per omaggiare e ricordare l'amicizia tra i due club, cosi come sottolineato dalle parole dal dirigente portoghese Josè Pereira da Costa: "Siamo sempre venuti qui a Torino perché per noi è rispettare la memoria collettiva e il rispetto per il Torino. È un ricordo della nostra amicizia nel passato, nel presente e che va al futuro. Quindi per noi è fondamentale venire a Torino e venire qui a Superga".

Barile: "Un'amicizia che racconta umanità"

Il legame tra Torino e Benfica non può che risalire a quell'incontro del 3 maggio 1949: l'ultimo disputato dagli Invincibili prima dello schianto sul colle di Superga del pomeriggio seguente. "E' una storia di amicizia che si è rinnovata nel corso degli anni - ha detto Alberto Barile, intervistato da Sportitalia-. Siamo stati recentemente a Lisbona per l'inaugurazione di un'ala del museo dedicata proprio al Grande Torino e ancora oggi il Benfica ci ha onorato con la loro presenza". Un'amicizia che dimostra come il calcio sappia andare oltre il rettangolo di gioco: " Il calcio non è soltanto performance sportiva, è molto altro: un grande romanzo popolare e in questo romanzo, questo rapporto che esiste tra questi due club, come con il River Plate che invece giocò la prima partita a Torino dopo la tragedia per aiutare le famiglie dei caduti e con la Chapeconse, che abbiamo ospitato noi per aiutare le famiglie. È un racconto popolare che in qualche modo di arricchisce. Sono passati tantissimi anni chiaramente, però il ricordo resta indelebile ed è bello che alcuni club abbiano questo sentimento di ricordo di tragedie del genere, perché uniscono le tifoserie, la gente e raccontano anche delle belle storie di umanità". Torino e Benfica che nelle ultime ore sono state protagoniste anche sul mercato per l'arrivo in granata, proprio dal club lusitano, di Rafael Obrador.