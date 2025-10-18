“Il capitano dei Capitani”, la presentazione al Circolo Soci Torino FC

Un libro di cui si è tanto parlato e che ha fatto il giro del mondo granata. Un libro scritto da Cristiana Ferrini a raccontare un legame di sangue, che inevitabilmente si intreccia con il granata: "Mio padre, il Capitano dei Capitani". La storia di Giorgio Ferrini, storico capitano granata nonché leggenda del Torino. Il Circolo Soci Torino FC ha dedicato una serata alla presentazione del libro. Tra gli ospiti presenti l'autrice, Cristiana Ferrini, con il marito Maurizio, la giornalista Sabrina Gonzatto con il marito Giulio Graglia, Don Robella, Angelo Cereser, Renato Zaccarelli, Claudio Sala, Antonio Comi con la moglie Antonella, oltre ai soci. Una serata simbolo, a celebrare un'opera di successo ma anche a ricordare un uomo simbolo della storia granata: Giorgio Ferrini. Un uomo simbolo, e un momento simbolo della serata è stato il ballo del Presidente del Circolo Soci Torino FC con Cristiana Ferrini sulle note di “My Way” di Frank Sinatra, la canzone preferita dell'immortale capitano Giorgio Ferrini.