Il Circolo Soci Torino FC 1906 contribuisce al restauro del monumento dei caduti di Superga

Il Circolo Soci Torino FC 1906, avendo stipulato con il Comune di Torino un patto di collaborazione per la manutenzione delle lapidi del Grande Torino, ha riscontrato che a Superga la lastra centrale del monumento presenta segni di usura. Il circolo si è dunque attivato tempestivamente per il restauro. Di seguito il comunicato con tutte le informazioni riguardanti la manutenzione di un simbolo della storia granata.

Il Circolo Soci Torino F.C 1906, nella figura del Suo Presidente Leonardo D’Alessandro, avendo stipulato con il Comune di Torino un patto di collaborazione per la manutenzione ordinaria delle lapidi del Grande Torino sia al Cimitero Monumentale che a Superga, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa e per capire di chi sia la competenza ad intervenire, ha chiesto la consulenza in loco del Comune per le verifiche di quanto riscontrato e per eventuali opere di restauro.

Mercoledì 11 marzo 2025 alle 16.00, alla presenza del Presidente, Dr. L.M. D’Alessandro, del nostro tecnico incaricato Arch. C. Aragno e del nostro sponsor per le manutenzioni Sig.ra Anna Torchio, si è provveduto ad un sopralluogo a Superga con l’intervento del Responsabile della Divisione Tecnica Patrimonio e del Funzionario Tecnico presso il Comune di Torino.

E’ stato garantito dai suddetti funzionari l’effettuazione di un loro successivo sopralluogo con un esperto restauratore nonchè collaboratore presso il Comune, per una attenta diagnosi dello stato di fatto e per suggerire il migliore approccio di restauro del monumento in relazione agli interventi necessari per mettere in sicurezza e in rinnovata veste il Segno della memoria storica del Torino .