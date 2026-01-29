Il Circolo Soci Torino FC 1906 omaggia la memoria di Guglielmo Gabetto

La serata di martedì 27 gennaio del Circolo Soci Torino FC 1906 del presidente Leonardo d'Alessandro si è tenuta in un clima di grande emozione e partecipazione ed è stata interamente dedicata alla memoria e alla famiglia del leggendario campione Guglielmo Gabetto, figura storica del calcio granata e simbolo di un’epoca irripetibile.Ospiti d’onore dell’incontro sono stati il figlio Sergio Gabetto e i nipoti Giulia e Guglielmo Gabetto, figli di Gigi Gabetto, fratello di Sergio, che hanno condiviso ricordi personali, aneddoti familiari e testimonianze dirette capaci di restituire il lato umano del grande attaccante. Nel corso della serata è stata esposta anche la maglia numero 9 della Nazionale Italiana appartenuta a Guglielmo Gabetto, mostrata con orgoglio dagli invitati e accolta con applausi e profondo rispetto dai presenti. A chiudere l'incontro è stata una lotteria ad estrazione: in palio la maglia numero 19 di Ché Adamas.