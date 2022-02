Il derby dal settore ospiti: “Linetty superstar, ora tornino gli Ultras”

Macer Corcoran, tifoso inglese allo stadio venerdì sera, racconta le emozioni vissute nello spicchio granata dello Stadium

L'ESULTANZA - Chiaramente la capienza era limitata, ma i tifosi granata hanno risposto presente e vissuto la gara con grande entusiasmo nello spicchio di stadio loro riservato. "Purtroppo eravamo solo in 500 per le restrizioni, ma penso ci fosse davvero una bella atmosfera nel settore ospiti. Di sicuro ora abbiamo bisogno che tornino gli Ultras perché il Toro è famoso per la sua grande curva. Quando Belotti ha segnato c'è stato il caos, è stato un bellissimo momento per lui e per noi. E io dico che la storia del Gallo a Torino non è ancora finita... Io volevo i tre punti perché era il derby, ma andare sotto, essere la migliore squadra e pareggiare è stato fantastico. E siamo chiari: la Juve non ci ha mai impensieriti dopo che abbiamo pareggiato, quindi sono contento" racconta ancora Macer.