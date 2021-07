Il NOIF supporta l’Interspac: “Fondamentale la partecipazione dei tifosi nei Club”

Il Comitato NOIF supporta la scelta dell'Inter di legarsi ai tifosi con azionariato popolare

"Il Comitato “Nelle origini il futuro” ha preso atto dell'iniziativa promossa da Interspac e presieduta dal Professor Cottarelli la quale, al di là di protagonisti e forme, che potrebbero e potranno ben variare di città in città, mette in primo piano, come merita, la fondamentale esigenza di reintrodurre la partecipazione dei tifosi nei vari Club calcistici per rilanciare il sistema del calcio italiano, ormai da molti anni in grave crisi. In questo caso, come noto, l’iniziativa è organizzata da Interspac per supportare l’Inter ma nelle varie piazze italiane vi sono molte altre realtà, tra le quali quelle facenti parte del nostro Comitato, che si occupano di promuovere la partecipazione popolare nei rispettivi Club. Fondamentale sara' però mantenere vivo il dibattito sull’argomento e focalizzare obiettivi che tengano parimenti in considerazione gli interessi dei proprietari/investitori e degli appassionati, affinchè questi ultimi non siano semplicemente strumentalizzati per fini che non includano anche il promuovere il valore essenziale della partecipazione nel mondo del calcio e dello sport in genere. Suggeriamo in ogni caso a tutti i tifosi italiani, non essendo di per sé rivolto solo ai tifosi dell’Inter, di aderire al sondaggio proposto da Interspac e di rispondere liberamente ma, se d’accordo con il NOIF, evidenziando nelle motivazioni la necessita' di riallacciare un legame effettivo ed affettivo tra tifosi e societa'. Il tutto al fine di ricostruire, in ogni piazza, una robusta comunità sportiva che sostenga il proprio Club e divenga protagonista di un’importante e positiva azione, non solamente economica ma sociale e culturale. Si auspica infine che l’esempio oggi dato da molti importanti tifosi interisti venga seguito anche da altri famosi sostenitori di altre squadre e che questi vadano a supportare le iniziative dei vari movimenti locali che già ci sono e che magari ancora nasceranno nei prossimi mesi. Il legame tra tifoso e Club e' stato infatti spezzato dall'avvento di un sistema calcio totalmente improntato al business. Ma i pessimi risultati di tale operazione sono sotto gli occhi di tutti: perdita di risorse economiche, di sicurezza, di cultura e comunita' sportiva, di legalita', di valori. Occorre quanto prima porre finalmente rimedio a questa situazione".