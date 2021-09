Il ricordo di Cesare Salvadori: oggi si è tenuta la Messa di Trigesima

L'ex campione olimpico e presidente della Fondazione Filadelfia è venuto a mancare lo scorso 8 agosto

Oggi alle 18.30 alla Chiesa di Sant’Agostino a Torino la Messa di Trigesima si è tenuta la Messa di Trigesima in ricordo di Cesare Salvadori, campione olimpico di scherma del 1972 ed ex presidente della Fondazione Filadelfia, scomparso lo scorso 8 agosto a causa di una lunga malattia. Alla cerimonia di questo pomeriggio erano presenti il direttore operativo del Torino Alberto Barile e due ragazzi delle giovanili granata. Negli ultimi anni Salvadori si era messo a disposizione del Comune di Torino come presidente della Fondazione Filadelfia, l’ente proprietario dello stadio dove giocò il Grande Torino. Si dimise dalla carica nel 2017, subito dopo la rinascita del campo e la firma del contratto d’affitto col Torino.