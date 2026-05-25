Il River Plate compie 125 anni. Il club biancorosso, nato dall'unione del Santa Rosa e del Rosales, fu fondato il 25 maggio 1901 da E. Salvarezza, E. Balza, L. Bard, G. Pita, L. Ratto, P. Martinez, E. Zanni e G. Bonino, secondo la targa posta nel portico della chiesa di San Juan alla Boca. In occasione di questo 125° anniversario dalla nascita dei Millionarios è arrivato il post di auguri anche del Torino.

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Quella tra il il club granata e il River Plate è la storia di una lunga amicizia che dura ormai da più di ottant'anni, una di quelle amicizie rimaste immutate nel tempo nonostante la distanza, forse perché nate nelle avversità. Torino e River, infatti, incrociano per la prima volta il proprio cammino il 26 maggio del 1949: poco più di tre settimane dopo il disastro aereo che aveva portato via per sempre gli "Invincibili" di capitan Valentino Mazzola. A seguire il post sui canali social del club granata.