Il Toro Club di Asti festeggia 60 anni: tanti ospiti presenti all’evento

Dopo più di due anni è stato di nuovo possibile ritrovarsi tutti insieme per i tifosi granata di Asti

In seguito allo scoppio della pandemia da Covid-19, per i tifosi granata non è stato più possibile riunirsi nei Toro Club. Ecco però che dopo più di 2 anni i membri del Toro Club di Asti si sono potuti ritrovare in occasione dei 60 anni del Club. Oggi presso il ristorante Da Mariuccia di Tigliole in provincia di Asti, oltre 60 persone tra tifosi e ospiti sono stati accolti dal Presidente Beppe Mercuri per questo speciale evento. La giornata è stata presentata dallo speaker dello stadio del Torino, Stefano Venneri, che era presente all'evento insieme a tanti ospiti come Valerio Liboni a Tony Vigato, Mecu Beccaria, Rosa Giulia (nipote del Presidente). Durante la giornata sono stati distribuite premiazioni accompagnate da diversi ringraziamenti per celebrare questo 60° anniversario dello storico Club astigiano.