L'Associazione Toro Club Melfi "Gian Paolo Ormezzano" ha annunciato di aver organizzato la nona edizione del Memorial "Mauro Tartaglia", che si terrà sabato 23 maggio alle ore 17:30 presso il centro culturale "Nitti" di Melfi, che avrà Renato Zaccarelli come ospite d'onore.

Il comunicato stampa del Toro club Melfi "Gian Paolo Ormezzano"

"Sabato 23 maggio, alle ore 17.30, presso il centro culturale “Nitti” di Melfi (vico S. Pietro snc), è in programma il Memorial “Mauro Tartaglia”, giunto alla nona edizione, organizzato dal“Gian Paolo Ormezzano” in collaborazione con l’Asd Junior Lavello. La manifestazione, nata per ricordare l’educatore, l’amministratore pubblico e l’animatore civile scomparso nel 2017, gode del patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza, del Comune di Melfi, del Coni regionale, della Lnd Basilicata e del Torino Fc. L’evento, che si articola in diversi momenti tra educazione, cultura e sport, avrà come ospite d’onore Renato Zaccarelli, ex calciatore e capitano del Torino (413 presenze in maglia granata e 21 reti) con il quale vinse lo scudetto del 1976 e della Nazionale italiana di calcio (25 presenze e 2 gol) con la quale partecipò anche ai mondiali di Argentina nel 1978. E’ stato anche dirigente e allenatore della squadra granata conquistando una promozione in serie A nella stagione 2004/05. Ad aprire la manifestazione sarà la mostra “ Il lord granata: omaggio a Renato Zaccarelli campione d’Italia 1976” di Giampaolo Muliari, artista e direttore del Museo del Grande Torino e della Leggenda granata. Si proseguirà con la presentazione del libro “Il Toro di Amsterdam” di Riccardo Bisti durante la quale Alessandro Muliari dialogherà con l’autore. Due i riconoscimenti che saranno conferiti nel corso della manifestazione: il premio “Piero Rinaldi” l’amicizia nello sport per ricordare l’indimenticato amico e già presidente della Lnd Basilicata e il premio giornalistico “Gian Paolo Ormezzano”, giunto alla XX edizione, conferito a Riccardo Bisti giornalista di “Sky Sport” e “Eurosport” che intervisterà Renato Zaccarelli, ospite d’onore della manifestazione. Ha annunciato la sua presenza anche un altro ex calciatore granata e campione del mondo in Spagna 1982, Franco Selvaggi. Al termine è in programma la cena sociale del Toro club lucano. "Anche quest’anno il Memorial ‘M. Tartaglia’, evento di punta del nostro club, – afferma Gianluca Tartaglia, presidente del Toro club Melfi ‘Gian Paolo Ormezzano’- si caratterizza per la qualità del programma e gli ospiti prestigiosi. Una manifestazione, giunta alla nona edizione, che si articolerà, come tradizione, su tre filoni: educazione, cultura e sport che rappresentavano, oltre all’impegno politico e civile, le prerogative di mio padre, tifosissimo del Toro. Un’edizione che, come sempre, regalerà ricordi e emozioni".