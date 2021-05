Invincibili Podcast: Ezio Loik, l’Elefante Granata

L'episodio 14 di Invincibili, il podcast di Diego Fornero sul Grande Torino, è dedicato a Ezio Loik, muscoli e polmoni della Leggendaria squadra granata che ha perso la vita a Superga il 4 Maggio 1949.

In questo episodio, si racconta la storia di Ezio Loik, da tutti detto "l'Elefante", che arriva al Torino nel 1942 in una grande operazione di calciomercato imbastita da Ferruccio Novo, in tandem con il suo compagno di reparto al Venezia, Valentino Mazzola, che del Grande Torino diventerà il Capitano e l'Icona.