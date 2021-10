Invincibili Podcast: Il campionato di Guerra 1944, l’unica sconfitta del Grande Torino

L'episodio 21 di Invincibili è dedicato al Campionato di Guerra 1944, nel quale il Grande Torino cede lo scettro ai Vigili del Fuoco di La Spazia. Una sconfitta da analizzare e da comprendere a fondo.

Questo episodio è dedicato a un momento decisamente particolare per la storia italiana, calcistica e non: il Campionato di Guerra dell'Alta Italia organizzato nel 1944 , quando il nostro Paese è diviso letteralmente in due tra un centro-sud liberato dagli anglo-americani e un centro nord nel quale impazza la Guerra Civile tra Resistenza e scorie del regime nazi-fascista.

In questo contesto, la Federazione riesce comunque a organizzare un Campionato con gironi su base regionale, una fase semifinale inter-regionale e un triangolare Finale cui il Grande Torino - arricchito di un campione come Silvio Piola, temporaneamente ceduto in prestito dalla Lazio - accederà contro Vigili del Fuoco di La Spezia e Venezia. Come potrete facilmente intuire dal titolo, non sarà una vittoria quella dei granata, ma è interessante andare a scoprire cosa sia successo intorno al match decisivo contro lo Spezia e le ragioni di quanto accaduto in quella sconfitta, l'unica vera sconfitta del Grande Torino.