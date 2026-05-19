Oggi Josef Martinez spegne 33 candeline. L'attaccante ha trascorso tre stagioni al Torino, dal 2014 al 2017, prima di trasferirsi in MLS, dove ha giocato con Atlanta United, Inter Miami, Montreal, S.J. Earthquakes per poi trasferirsi in Messico al Club Tijuana, squadra dove gioca tutt'ora. Cresciuto nelle giovanili dei venezuelani del Caracas, dove ha fatto anche l'esordio nei professionisti, nel 2012 Martinez si trasferisce in Svizzera allo Young Boys. Nel 2014 viene acquistato dai granata, e sotto la Mole gioca 58 partite mettendo a segno 7 gol.