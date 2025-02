Kamil Glik compie 37 anni: tanti auguri all’ex difensore granata

Kamil Glik compie 37 anni. Nato il 3 febbraio 1988 a Jastrzębie-Zdrój in Polonia, Glik cresce nelle giovanili del MOSiR Jastrzębie Zdrój e del WSP Wodzisław Śląski, per poi passare allo Silesia Lubomia. Poi viene aggregato alla squadra "C" del Real Madrid in cui milita per due stagioni, fin quando nel 2008 non fa ritorno in Polonia accasandosi al Piast Gliwice. Nell'estate del 2010 viene ingaggiato dal Palermo, esordendo con la maglia rosanero nell'andata dei play-off di Europa League contro il Maribor. Nella sessione invernale di calciomercato viene girato in prestito al Bari fino al termine della stagione.

Il 12 luglio 2011 passa in compartecipazione al Torino, in Serie B diventando il primo calciatore polacco a vestire la maglia del Torino. Esordisce in maglia granata il 13 agosto successivo, in Torino-Lumezzane, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia. Il 31 ottobre 2012, segna il suo primo gol in Serie A, in casa della Lazio. Dalla stagione 2013-2014 diventa il capitano della squadra granata dopo la partenza di Rolando Bianchi. Complessivamente in cinque stagioni con la maglia granata ha giocato 171 partite e segnato 13 gol. Il 4 luglio 2016 viene ceduto per circa 11 milioni di euro al Monaco: la sua prima stagione monegasca si conclude con la vittoria della Ligue 1. L'11 agosto 2020, dopo 4 stagioni trascorse in Ligue 1, torna in Serie A venendo acquistato a titolo definitivo dal Benevento, con cui firma un contratto triennale. Rimasto svincolato al termine della stagione 2022-2023, il 30 agosto 2023 Glik si unisce ufficialmente al KS Cracovia, nella massima serie polacca, club in cui gioca attualmente.