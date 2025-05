Tanti auguri a Kevin Bonifazi: l’ex difensore granata spegne 29 candeline

Tanti auguri a Kevin Bonifazi che oggi compie 29 anni. Nato a Toffia (provincia di Rieti) il 19 maggio 1996, l'ex difensore del Torino ha disputato due stagioni in granata collezionando 9 presenze e 2 gol. Cresciuto nelle giovanili di Siena e Torino, Bonifazi si fa le ossa in prestito al Benevento, Casertana e Spal. Dopo un paio di stagioni altalenanti tra Torino e Ferrara, viene acquistato a titolo difinitivo dalla Spal nel 2020. Dopo una parentesi all'Udinese, viene acquistato a titolo definitivo dal Bologna. Negli ultimi tre anni ha giocato in prestito tra Frosinone, Lecce e Sassuolo, con cui ha conquistato la promozione in Serie A.